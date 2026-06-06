Valsa Group ecco il primo colpo L’opposto Mujanovic è ufficiale
Modena Volley ha annunciato l'ingaggio di Mujanovic, che si aggiunge ai confermati Porro, Tizi-Oualou e Mati. La squadra ha ufficializzato i nuovi acquisti, completando così il roster per la prossima stagione. La società ha comunicato che Mujanovic si unisce al team come primo nuovo elemento. Le trattative per i trasferimenti sono state concluse e i dettagli sugli accordi sono stati resi noti.
Dopo le conferme dei tre pilastri su cui costruire il futuro, Porro, Tizi-Oualou e Mati, arrivano le notizie dei nuovi acquisti in casa Modena Volley. Il primo della serie è un opposto che Casadei si è già assicurato da tempo, dopo la scelta condivisa di separare le strade con Paul Buchegger. Si tratta di Nik Mujanovic, opposto sloveno classe 2004 prelevato dal Tours col quale quest’anno ha giocato anche in Champions League. Una stagione da protagonista, quella vissuta da Mujanovic nel campionato francese, dopo aver iniziato la sua carriera nel 2018 con la seconda squadra del Calcit Volley in Slovenia. Promosso in prima squadra nel 2020, ha disputato quattro stagioni proprio tra le fila del Calcit Kamnik vincendo due Coppa di Slovenia e una Mevza League. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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