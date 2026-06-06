Valsa Group ecco il primo colpo L’opposto Mujanovic è ufficiale

Notizia in breve

Modena Volley ha annunciato l'ingaggio di Mujanovic, che si aggiunge ai confermati Porro, Tizi-Oualou e Mati. La squadra ha ufficializzato i nuovi acquisti, completando così il roster per la prossima stagione. La società ha comunicato che Mujanovic si unisce al team come primo nuovo elemento. Le trattative per i trasferimenti sono state concluse e i dettagli sugli accordi sono stati resi noti.