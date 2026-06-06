Marc Marquez ha conquistato la pole position nelle qualifiche di motociclismo in Ungheria, migliorando le sue prestazioni dopo due interventi chirurgici. Lo spagnolo della Ducati ha fermato il cronometro davanti a Acosta e Aldeguer. Tra gli italiani, Bagnaia si è classificato quarto, mentre Bezzecchi è sesto. Marquez si conferma in crescita, mentre gli altri piloti italiani occupano posizioni più arretrate.

Forse non ha ancora la forza fisica per affrontare una gara intera, ma sul giro singolo resta uno spettacolo. Marc Marquez ha fatto sula pole position del GP d’Ungheria e si candida a essere protagonista della Sprint in programma oggi alle 15 e della gara in programma domani, su una pista dove l’anno scorso ha dominato. Il recupero dopo il doppio intervento chirurgico al piede e braccio è ancora in corso, ma dopo il ritorno al Mugello della scorsa settimana, oggi in Ungheria il campione del mondo della Ducati ha compiuto un altro passo avanti. Quanto potrà essere competitivo nello sforzo di gara che richiedono una Sprint e una gara intera è ancora un’incognita, nemmeno lui lo sa. Però segnali come quello lanciato oggi a Balaton Park non possono che indurre all’ottimismo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ungheria, Marc Marquez sempre meglio: sua la pole! C'è Diggia 4°, Bezzecchi è solo 6°

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INTERVISTA a LUCA MARINI! BULEGA-VR46: CI SIAMO! GONZALEZ-APRILIA e HONDA RIVALUTA TUTTO

Notizie e thread social correlati

MotoGP Ungheria, c'è Marc Marquez subito davanti nelle libere. Diggia 5°, Bezzecchi è 9°Nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Ungheria, lo spagnolo sulla Ducati ha segnato il miglior tempo, precedendo Fernandez e Acosta.

Leggi anche: MotoGP, Marc Marquez torna a ruggire ed é il pole nel GP d’Ungheria. Bezzecchi in seconda fila, Martin dietro

Temi più discussi: GP Ungheria, Di Giannantonio: Gap ridotto con le Aprilia? Non fatevi fregare: loro stanno sempre davanti; Marc Marquez: Devo ritrovare fiducia in moto, saranno necessarie diverse settimane; MotoGP 2026. GP di Ungheria a Balaton. Jorge Martin: Marc Marquez sarà l'uomo da battere questo weekend; MotoGp, Marc Marquez: 'Andare sul podio in Ungheria? Per ora non è realistico'.

Marc Marquez è stato dichiarato idoneo a correre in vista del Gran Premio d'Italia di questo weekend reddit

MotoGp: Marc Marquez conquista la pole in UngheriaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net

Marquez cade ma poi firma ancora la pole in Ungheria! Bezzecchi in seconda filaIl campione del mondo bissa la prima casella al Balaton Parkl beffando Acosta nella prima fila tutta spagnola. Tre italiani alle loro spalle ... tuttosport.com