Un piatto estivo presenta pesce azzurro marinato nel limone con spezie, accompagnato da verdure saltate in padella. La preparazione si basa su un pesce povero, ma molto apprezzato, servito su una tavola arredata con tovaglioli di lino sfrangiati e piatti geometrici. La scena si svolge all’aperto, sotto il sole, con l’azzurro del mare che fa da sfondo. La portata si distingue per semplicità e freschezza, ideale per la stagione calda.

U n’insalata di pesce povero (ma si fa per dire) su una tavola ricca di sole e d’azzurro. Protagonista un tessuto prezioso, un vero classico, che s’intende benissimo con la contemporaneita? dei tovaglioli di lino assai sfrangiati e dei piatti iper geometrici. Del pesce non si butta via niente, la lezione di Chef Alberto Gipponi su branzini, cozze e vongole X Leggi anche › Pasta, pesce, pesto d’erbe, capperi e pinoli. A pesca nell’orto INGREDIENTI X 4: 2 sgombri piccoli freschissimi 800 g sardine e alici 2 zucchine 1 carota 1 peperone giallo piccolo 1 costa di sedano prezzemolo, alloro e pepe bianco grani di pepe nero, timo 1 spicchio d’aglio 1 cipollotto 1 bicchiere d’aceto di riso 4 limoni bio (il succo e poca scorza grattugiata) olio extravergine d’oliva e sale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una ricetta estiva a base di pesce azzurro marinato nel limone e spezie, accompagnato da verdure saltate in padella

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RICETTA PESCE PERSICO AL FORNO | Secondo di Pesce Leggero, Facile e Veloce - Sapori di Casa Fiorella

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