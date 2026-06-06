Tragedia sulla Cisa | auto investe due ciclisti morto un 19enne

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 19 anni è morto e un altro è rimasto ferito dopo essere stati investiti da un’auto sulla strada SP62. La Volkswagen Passat coinvolta nell’incidente ha colpito i due ciclisti, ma non sono state rese note le modalità dell’impatto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, che stanno cercando di chiarire come l’auto abbia raggiunto i ciclisti. La strada è stata chiusa temporaneamente per le verifiche.

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Come ha colpito l'auto i due ciclisti sulla SP62? Chi era il conducente della Volkswagen Passat coinvolta? Perché le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso? Quali sono le condizioni di salute del secondo ragazzo ferito??? In Breve L'incidente è avvenuto alle ore 3:30 sulla SP62 Cisa vicino a Brescello. Il conducente della Volkswagen Passat è un uomo di 43 anni residente a Sorbolo Mezzani. Un diciottennese di Pontedera è stato trasportato d'urgenza all' . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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