Tragedia sulla Cisa | auto investe due ciclisti morto un 19enne

Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è morto e un altro è rimasto ferito dopo essere stati investiti da un’auto sulla strada SP62. La Volkswagen Passat coinvolta nell’incidente ha colpito i due ciclisti, ma non sono state rese note le modalità dell’impatto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, che stanno cercando di chiarire come l’auto abbia raggiunto i ciclisti. La strada è stata chiusa temporaneamente per le verifiche.