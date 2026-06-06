titolo regionale a squadre per il cus successo storico nel team femminile

Il Cus Ferrara Nuoto ha partecipato al campionato regionale a squadre categoria Ragazzi, martedì 2 giugno presso lo Stadio del Nuoto di Bologna. La squadra femminile ha conquistato il titolo regionale a squadre, ottenendo un successo storico. La formazione maschile ha anch’essa preso parte alla competizione. Entrambe le squadre hanno gareggiato nella giornata, che ha visto il team femminile ottenere il primo posto.

Grande giornata di sport per il Cus Ferrara Nuoto, che martedì 2 giugno, presso lo Stadio del Nuoto di Bologna, ha partecipato al campionato regionale a squadre categoria Ragazzi, schierando sia la formazione maschile sia quella femminile. A brillare sono state soprattutto le ragazze, protagoniste di una prestazione straordinaria che ha consentito loro di conquistare uno storico titolo regionale, risultato che premia il lavoro svolto quotidianamente da atlete, tecnici e società. Le protagoniste di questa splendida impresa sono state Margherita Astolfi, che aggiunge anche il 200 stile libero al programma dei prossimi campionati italiani di categoria grazie al tempo di 2’11”2, ottenendo inoltre il quarto posto nei 100 stile libero e le vittorie nei 400 stile libero e nei 200 misti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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