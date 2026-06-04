Nuoto Il Cus Ferrara è campione regionale a squadre per la categoria Ragazze
Il Cus Ferrara Nuoto ha vinto il titolo di campione regionale a squadre nella categoria Ragazze. La squadra ha partecipato martedì 2 al Campionato Regionale a squadre a Bologna, portando in vasca sia la formazione maschile che quella femminile. La competizione si è svolta nello stadio del Nuoto della città. La squadra femminile si è distinta ottenendo il risultato che le ha conseguito il titolo.
Grande giornata di sport per il Cus Ferrara Nuoto che martedì 2, presso lo stadio del Nuoto di Bologna, ha partecipato al Campionato Regionale a squadre categoria ragazzi schierando sia la formazione maschile sia quella femminile. A brillare sono state soprattutto le ragazze, protagoniste di una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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NUOTO. IL CUS FERRARA È CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE CATEGORIA RAGAZZI. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/nuoto-il-cus-ferrara-e-campione-regionale-femminile-categoria-ragazzi/ facebook
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