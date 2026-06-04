Nuoto Il Cus Ferrara è campione regionale a squadre per la categoria Ragazze

Da ferraratoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Cus Ferrara Nuoto ha vinto il titolo di campione regionale a squadre nella categoria Ragazze. La squadra ha partecipato martedì 2 al Campionato Regionale a squadre a Bologna, portando in vasca sia la formazione maschile che quella femminile. La competizione si è svolta nello stadio del Nuoto della città. La squadra femminile si è distinta ottenendo il risultato che le ha conseguito il titolo.

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Grande giornata di sport per il Cus Ferrara Nuoto che martedì 2, presso lo stadio del Nuoto di Bologna, ha partecipato al Campionato Regionale a squadre categoria ragazzi schierando sia la formazione maschile sia quella femminile. A brillare sono state soprattutto le ragazze, protagoniste di una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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