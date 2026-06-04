Nuoto Il Cus Ferrara è campione regionale a squadre per la categoria Ragazze

Notizia in breve

Il Cus Ferrara Nuoto ha vinto il titolo di campione regionale a squadre nella categoria Ragazze. La squadra ha partecipato martedì 2 al Campionato Regionale a squadre a Bologna, portando in vasca sia la formazione maschile che quella femminile. La competizione si è svolta nello stadio del Nuoto della città. La squadra femminile si è distinta ottenendo il risultato che le ha conseguito il titolo.