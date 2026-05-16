Viterbo 30 interventi oncologici | il successo della chirurgia robotica

A Viterbo sono stati effettuati 30 interventi oncologici usando la chirurgia robotica. Questa tecnica sfrutta un sistema con visione tridimensionale, che permette di migliorare la precisione durante l'operazione. La presenza di strumenti altamente tecnologici consente ai chirurghi di lavorare con maggiore dettaglio e controllo. In questo modo, le procedure vengono eseguite con strumenti più piccoli e più precisi rispetto alla chirurgia tradizionale. Il ricorso alla chirurgia robotica rappresenta un esempio di innovazione nelle tecniche di intervento oncologico.

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? Domande chiave Come cambia la precisione chirurgica grazie alla visione tridimensionale del robot?. Quali patologie oncologiche vengono trattate con questa nuova tecnologia?. Chi coordina il percorso multidisciplinare tra chirurghi e oncologi?. Perché i pazienti viterbesi non dovranno più spostarsi in altre province?.? In Breve Interventi su tumori al colon, retto e stomaco con visione 3D millimetrica.. Assunta De Luca e Egisto Bianconi coordinano il modello organizzativo multidisciplinare.. Il progetto evita spostamenti dei pazienti verso centri distanti dalla provincia di Viterbo.. Il team di Pietro Maria Amodio supera la fase iniziale di addestramento tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, 30 interventi oncologici: il successo della chirurgia robotica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chirurgia robotica contro il cancro: al Santa Rosa 30 interventi in pochi mesi | FOTOA tre mesi dall’avvio dell’attività di chirurgia robotica, l’équipe di Chirurgia generale e oncologica dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo ha... Terni, chirurgia robotica: successo per un caso clinico complesso? Cosa scoprirai Come ha fatto la tecnologia robotica a superare le aderenze tissutali? Quali complicazioni cliniche hanno reso l'intervento così... Al Santa Rosa di Viterbo primi interventi chirurgia robotica(ANSA) - ROMA, 12 MAG - All'ospedale Santa Rosa di Viterbo, raggiunto il traguardo dei primi 30 interventi di chirurgia robotica dall'avvio nel capoluogo di questa innovativa tecnica. Dopo tre mesi da ... msn.com Primi 30 interventi di chigurgia roboticaA tre mesi dall’avvio dell’attività,importante traguardo per l’équipe di Chirurgia generale e oncologica del Santa Rosa ... civonline.it