Stellar Blade Blood Rain è ufficiale | Shift Up cambia protagonista

Stellar Blade: Blood Rain sarà il nuovo capitolo della serie, con una protagonista diversa rispetto al passato. La figura di Eve, già nota nel primo capitolo, sarà sostituita da Evie, un personaggio nuovo di zecca. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La serie riprenderà con questa modifica, mantenendo l’universo action creato dall’azienda di sviluppo.

Stellar Blade: Blood Rain è ufficiale e segna il ritorno dell’universo action creato da Shift Up, ma con una novità destinata a far discutere: la protagonista non sarà Eve, volto iconico del primo capitolo, bensì Evie, un nuovo personaggio pensato per portare la serie in una direzione diversa. L’annuncio è arrivato durante il Summer Game Fest 2026, con un trailer ricco di azione, combattimenti spettacolari e atmosfere futuristiche che confermano la volontà dello studio sudcoreano di proseguire il percorso iniziato con Stellar Blade. Al momento Shift Up non ha annunciato né la data di uscita né le piattaforme ufficiali di Stellar Blade: Blood Rain. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Stellar Blade: BLOOD RAIN | Official Reveal Trailer

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