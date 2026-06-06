Serie D Il Sant’Angelo affida la panchina all’ambizioso mister Di Lauri

Il club di Serie D ha annunciato l’ingaggio del nuovo allenatore per la stagione 2026-2027. La scelta è ricaduta su un tecnico considerato ambizioso, senza specificare i dettagli del contratto o altre informazioni relative alla durata dell’accordo. La società ha confermato ufficialmente la decisione, senza comunicare ulteriori dettagli sulla campagna di rafforzamento o sui piani futuri.

Fumata bianca in casa Sant’Angelo per quanto riguarda la scelta dell’allenatore per la stagione sportiva 2026-2027. Il sodalizio barasino ha annunciato il giovane Luca Di Lauri come nuovo condottiero dei rossoneri. Classe 1991, il nuovo trainer arriva dopo la bella e formativa esperienza al Padova in cadetteria dove è stato vice di Matteo Andreoletti nella stagione appena passata. In precedenza Di Lauri, dopo la lunga carriera da calciatore, ha guidato due stagioni fa con ottimi risultati la squadra juniores nazionale della Vogherese ricevendo consensi per il buon calcio praticato dai suoi ragazzi. Una scelta decisa e convinta quella fatta dal nuovo direttore sportivo Vito Cera che dovrà... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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