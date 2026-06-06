Scuola allarme cattedre | in Romagna restano vacanti 691 posti Forlì-Cesena maglia nera
Per l’anno scolastico 20262027, in Romagna ci sono 691 cattedre vacanti, con la provincia di Forlì-Cesena che registra il numero più alto di posti ancora disponibili. I dati definitivi derivano dalle procedure di mobilità del personale docente e mostrano una situazione di carenza di insegnanti che interessa le scuole della regione. La problematica riguarda numerose discipline e livelli di istruzione, evidenziando una situazione di criticità nel sistema scolastico locale.
I dati definitivi emersi all'esito delle procedure di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 20262027 delineano un quadro di profonda sofferenza per le istituzioni scolastiche della Romagna. Con ben 691 posti rimasti complessivamente vacanti e disponibili tra le province di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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