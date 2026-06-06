Scuola allarme cattedre | in Romagna restano vacanti 691 posti Forlì-Cesena maglia nera

Notizia in breve

Per l’anno scolastico 20262027, in Romagna ci sono 691 cattedre vacanti, con la provincia di Forlì-Cesena che registra il numero più alto di posti ancora disponibili. I dati definitivi derivano dalle procedure di mobilità del personale docente e mostrano una situazione di carenza di insegnanti che interessa le scuole della regione. La problematica riguarda numerose discipline e livelli di istruzione, evidenziando una situazione di criticità nel sistema scolastico locale.