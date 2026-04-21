La scuola di Lajatico ha organizzato una giornata speciale dedicata al professor Walter Ceccarelli, che ha compiuto ottant’anni. Nell’occasione, sono tornati a scuola molti ex studenti, che hanno partecipato a un momento di festa e ricordo. La giornata ha sottolineato il legame tra il docente e gli ex alunni, con attività e incontri in un’atmosfera di condivisione.

La scuola di Lajatico e il valore dei legami umani. E’ questo il riassunto di una giornata particolare che ha visto protagonisti gli ex alunni di Lajatico del professor Walter Ceccarelli nel giorno del suo 80esimo compleanno. "La scuola di Lajatico continua a dimostrarsi un luogo capace di generare legami umani profondi, che attraversano il tempo e uniscono generazioni diverse attraverso ricordi, valori e figure educative che hanno segnato la vita di molti", sottolinea l’amministrazione comunale. Ecco allora che in occasione del suo 80° compleanno, il professore, storico insegnante di matematica che per quasi vent’anni ha formato generazioni lajatichine, ha ricevuto una sorpresa che ha commosso l’intera comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Si parla di: Scuola Lajatico festeggia il suo professore; Gli ex alunni festeggiano gli 80 anni del prof.

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