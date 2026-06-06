Cinquanta pini in via Magno Magnini e Largo Madonna Alta sono stati segnalati con cartelli che chiedono di tutelare il verde urbano. Le segnalazioni indicano che gli alberi sono a rischio. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla natura della minaccia o sui provvedimenti in corso. La situazione riguarda specificamente piante di proprietà privata e pubblica nelle due aree cittadine. Nessuna comunicazione ufficiale sulle azioni di tutela o intervento è stata ancora diffusa.

"Ci arrivano segnalazioni e foto di un gran numero di cartelli appesi ai pini domestici di via Magno Magnini e Largo Madonna Alta. Si vede che l’intenzione irremovibile dell’amministrazione di abbattere 35 pini nella prima via e una quindicina nella seconda, è arrivata alla cittadinanza più sensibile". Il Comitato Ginkgo Biloba Perugia si unisce alla protesta dei residenti e fa appello al Comune perché trovi alternative che non siano sempre e solo l’abbattimento. "Abbiamo piacere che si stia attuando “il programma marciapiedi“. Sicuramente si terrà conto, come da impegni elettorali, di “estendere lo spazio a disposizione di chi cammina e di procedere a nuove piantumazioni per rendere più piacevole il percorso e contrastare l’effetto calore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salviamo gli alberi Cinquanta pini a rischio: "Dobbiamo tutelare il verde urbano"

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