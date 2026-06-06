Salis | tassare patrimoni e rendite per finanziare scuola e sanità

Il governo propone di tassare patrimoni e rendite per finanziare scuola e sanità. Le proposte sollevano interrogativi su come potrebbe modificarsi il carico fiscale per chi dipende da uno stipendio. Si discute anche dei possibili rischi di fuga di capitali verso altri Paesi, che potrebbero ridurre le entrate fiscali e influenzare l’economia nazionale. La proposta mira a reperire risorse, ma non sono ancora stati definiti dettagli specifici sui soggetti coinvolti o sulle aliquote.

Come cambierebbe il carico fiscale per chi vive di stipendio?. Quali rischi comporta la fuga dei capitali verso altri Stati?. Perché Renzi ritiene che questa tassa danneggi la scuola pubblica?. Come può l'Europa impedire l'elusione fiscale dei grandi patrimoni?.? In Breve Nicola Fratoianii sostiene la proposta di Avs insieme a Ilaria Salis. Matteo Renzi contesta la maxi-tassa per timore danni alla scuola pubblica. L'intervento richiede una legge europea per contrastare la fuga di residenza fiscale. Il modello attuale sposta il carico fiscale dal patrimonio al lavoro dipendente.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ilaria Salis: Impedire ai ricchi di trasferire la residenza fiscale per non pagare le tasse

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