Landini | ‘Serve riforma fiscale per tassare rendite e non il lavoro

Il segretario generale di un sindacato ha chiesto una riforma fiscale per tassare le rendite anziché il lavoro. La proposta prevede di modificare il sistema di tassazione per colpire maggiormente i redditi da capitale. Attualmente, si evidenziano disparità tra lavoratori e proprietari di capitali, con quest’ultimi che pagano meno in proporzione. La discussione riguarda come questa modifica potrebbe influenzare gli stipendi e la distribuzione dei redditi tra le diverse categorie di contribuenti.

Come cambierebbero gli stipendi con una nuova tassazione sulle rendite?. Quali disparità specifiche tra lavoratori e proprietari di capitali emergono?. Perché il sistema attuale viola i principi della Costituzione italiana?. Cosa servirebbe per trasformare il prelievo fiscale in nuovi posti lavoro?.? In Breve Presentazione libro di Cesare Damiano avvenuta a Roma. Riforma mira a riequilibrare il carico fiscale tra lavoro e rendite finanziarie. Obiettivo incremento stipendi tramite gestione equa delle risorse pubbliche. La progressività fiscale favorirebbe consumi e crescita nei territori locali.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sciopero, Landini: 'Legge di iniziativa popolare per una vera sanità pubblica'

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