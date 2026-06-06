Il presidente russo ha dichiarato di non voler incontrare il presidente di Kiev, affermando che la guerra continuerà fino alla liberazione del Donbass. Ha inoltre respinto qualsiasi proposta diplomatica, sostenendo che non ci sono motivi per un incontro tra i due leader. La posizione è stata comunicata pubblicamente e non sono stati annunciati cambiamenti o negoziati in corso.

“Unalettera maleducata,che crea un ambiente che rende impossibile qualsiasi incontro personale“, dunque per questo il presidente russo Vladimir Putin “non vede alcun motivo” per incontrare Volodymyr Zelensky. Dal Forum economico di San Pietroburgo arriva la risposta dello zar al leader ucraino, il quale, in una missiva inviata a Mosca, aveva sollecitatoun summit tra i due capi di Statoper porre fine al conflitto che dal 2022 martorizza l’Ucraina. Niente diplomazia quindi,niente pace. Le operazioni militari, infatti, “finiranno solo quando avremo raggiuntogli obiettivi che ci siamo prefissati“, dice Putin, che esorta i soldati impegnati al fronte a resistere e a lottare per la gloria della nazione, perché“l’intero Paese ha gli occhi puntati su di voi, l’intero Paese è orgoglioso di voi e ripone in voi le proprie speranze“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Ildifforme.it - Russia, Putin chiude all’incontro con Zelensky: ‘Guerra prosegue fino a liberazione Donbass’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, Putin chiude a incontro con Zelensky: Non ci sono motivi per farlo

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Putin chiude a incontro con Zelensky: “Non ci sono motivi per farlo”Vladimir Putin ha risposto negativamente all'invito di Zelensky a incontrarsi, dichiarando che non ci sono motivi per un colloquio.

Leggi anche: Ucraina-Russia, Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci e chiudiamo la guerra”

Temi più discussi: Putin chiude a Zelensky: Un incontro? Inutile. E grazie a Trump, che gli ha dato una lezione. Poi l'attacco all'Europa; Drone colpisce la centrale nucleare di Zaporizhzhia, Mosca denuncia il primo raid mirato ucraino; Putin 'snobba' Zelensky, no dello zar alla richiesta di incontro: Non vedo il senso; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 giugno: la rassegna stampa.

Trump ,il miglior amico di Putin Putin chiude a Zelensky: Un incontro? Inutile. E dico grazie a Trump, che gli ha dato una lezione. Poi l’attacco all’Europa | L'incontro con Schroeder di Marco Imarisio e Redazione Online x.com

Putin chiude a Zelensky: Non ha senso incontrarlo e rilancia accuse contro l’EuropaPutin rifiuta l’incontro con Zelensky e attacca l’Europa dal forum di San Pietroburgo, riaccendendo tensioni diplomatiche internazionali. blitzquotidiano.it

Ucraina, droni su Mosca e San Pietroburgo. Putin chiude all'incontro con Zelensky. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, droni su Mosca e San Pietroburgo. Putin chiude all'incontro con Zelensky. LIVE ... tg24.sky.it

L'Inerzia della guerra della Russia: Perché Putin non può porre fine al conflitto reddit