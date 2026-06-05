Migliaia di tifosi hanno incontrato ex calciatori italiani come Ambrosini, Nesta, Baggio e Vieri a Toronto. Gli incontri si sono svolti durante eventi pubblici, con i giocatori che hanno firmato autografi e posato per fotografie. La presenza di queste figure storiche del calcio italiano ha attirato l’attenzione dei fan, anche se la nazionale non ha partecipato all’evento. La manifestazione ha rappresentato un’occasione di incontro tra pubblico e ex campioni.

In centinaia, anzi migliaia, si sono vestiti d’azzurro per accogliere la nostra Nazionale. Una selezione atipica, messa insieme per l’occasione. L’Italia ha mancato il terzo mondiale e ai nostri connazionali che vivono tra New York e Toronto, sedi di due delle comunità più grandi del mondo, non è andata giù. La delusione è anche oltreoceano. Per questo il presidente della Fifa Gianni Infantino, origini calabresi, ha voluto che le glorie azzurre fossero qui. Un momento di gioia sportiva tra l’amarezza della qualificazione fallita. Ecco allora Baggio, nettamente il più acclamato, Vieri, Nesta, Ambrosini, Zaccardo, Panucci, Pagliuca, Iaquinta. Si è unito Giovinco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Nazionale non c’è, ma gli azzurri sì: da Baggio a Vieri, le leggende abbracciano i tifosi a Toronto

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