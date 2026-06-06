Reggio Emilia auto investe due ragazzi in sella alle loro biciclette | morto 19enne In codice rosso l' amico

Da ilmattino.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, intorno alle 3.30, un'auto ha investito due ragazzi in bicicletta lungo la Strada Provinciale 62 'Cisa' a Brescello, nel Reggiano. Un 19enne è morto, mentre un altro ragazzo è stato trasportato in codice rosso. La vittima è deceduta sul posto. La dinamica dell'incidente è sotto verifica.

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Incidente mortale nella notte, intorno alle 3.30 lungo la Strada Provinciale 62 'Cisa', a Brescello, nel Reggiano. A quanto appreso, all'altezza della concessionaria Auto Zatti, per cause ancora da accertare, una Volkswagen Passat ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette. Nell'impatto uno dei due giovani, un ragazzo di 19 anni originario e residente a Pontedera, nel Pisano, ha perso la vita. Nonostante i tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari del 118, intervenuti sul posto, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il secondo giovane, un ragazzo di 18 anni anch'esso originario e residente a Pontedera, è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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