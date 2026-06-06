Nella notte, intorno alle 3.30, un'auto ha investito due ragazzi in bicicletta lungo la Strada Provinciale 62 'Cisa' a Brescello, nel Reggiano. Un 19enne è morto, mentre un altro ragazzo è stato trasportato in codice rosso. La vittima è deceduta sul posto. La dinamica dell'incidente è sotto verifica.

Incidente mortale nella notte, intorno alle 3.30 lungo la Strada Provinciale 62 'Cisa', a Brescello, nel Reggiano. A quanto appreso, all'altezza della concessionaria Auto Zatti, per cause ancora da accertare, una Volkswagen Passat ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette. Nell'impatto uno dei due giovani, un ragazzo di 19 anni originario e residente a Pontedera, nel Pisano, ha perso la vita. Nonostante i tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari del 118, intervenuti sul posto, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il secondo giovane, un ragazzo di 18 anni anch'esso originario e residente a Pontedera, è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

© Ilmattino.it - Reggio Emilia, auto investe due ragazzi in sella alle loro biciclette: morto 19enne. In codice rosso l'amico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reggio Emilia, auto investe due ragazzi in sella alle loro biciclette: morto 19enne

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Reggio Emilia, auto investe due ragazzi in bicicletta. Morto 19enne

Leggi anche: Auto investe due ragazzi in bici a Brescello: morto un 19enne, ferito l’amico

Temi più discussi: Reggio Emilia, auto investe due ragazzi in bici: morto un 19enne e trasportato in ospedale l'amico di 18 anni; Reggio Emilia, netturbino travolto da un'auto perde una gamba: risarcimento da 900mila euro; Auto investe due ragazzi in bicicletta: morto un 19enne, in ospedale l'amico di 18 anni; Reggio Emilia, netturbino viene investito da un'auto mentre raccoglie i rifiuti e perde una gamba: dall'assicurazione 900 mila euro.

Auto investe due giovani in bicicletta, niente da fare per uno di loro. Tragedia a Reggio EmiliaGrave incidente stradale nella notte lungo la SP62 Cisa, nei pressi del chilometro corrispondente alla concessionaria Auto Zatti, nel territorio comunale di Brescello (RE). Intorno alle ore 3:30, pe ... affaritaliani.it

Reggio Emilia, auto investe due ragazzi in bicicletta. Morto 19enneL’incidente si è verificato lungo la Strada Provinciale 62, nel Reggiano, intorno alle 3.30 di questa mattina. Identificato l’uomo alla guida dell’auto ... msn.com