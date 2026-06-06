Il 28 maggio si è svolto un Recruiting Day organizzato da Adecco presso il Palatriccoli, in vista dell’apertura del nuovo centro di distribuzione robotico di Amazon a Jesi, prevista per luglio. Quasi il 95% degli aspiranti lavoratori proveniva dalle Marche. A un mese dall’inaugurazione, non sono stati comunicati numeri ufficiali sui candidati o sui posti disponibili.

A un mese dall’apertura ufficiale del nuovo centro di distribuzione robotico Amazon di Jesi, prevista per luglio prossimo, emergono i dati relativi al recente Recruiting Day organizzato da Adecco al Palatriccoli lo scorso 28 maggio. L’evento ha richiamato "diverse centinaia" di aspiranti lavoratori, confermando una netta e schiacciante prevalenza di profili provenienti dal territorio circostante. I dati demografici evidenziano che il 95% dei candidati risiede nelle Marche, lasciando solo un marginale 5% alle richieste da fuori regione. Analizzando le località specifiche all’interno del bacino marchigiano, la risposta più forte è arrivata proprio dalla città ospitante: il 60% dei presenti è residente a Jesi, seguito da un 22% proveniente da Ancona e dal restante 18% distribuito tra le altre province della regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Recruiting day, il 95% degli aspiranti lavoratori risiede nelle Marche

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