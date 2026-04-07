Osservatorio disabilità Gualtieri | Miglioreremo qualità servizi Nelle metro il 95% degli impianti funziona

Durante l'assemblea dell'Osservatorio permanente per le persone con disabilità di Roma Capitale, il sindaco ha annunciato che ci saranno interventi per migliorare la qualità dei servizi. Ha inoltre riferito che il 95% degli impianti della metropolitana è attualmente funzionante. La discussione ha riguardato la necessità di passare da una valutazione basata sulla quantità di servizi offerti a una che consideri l’effettivo impatto sulla vita delle persone.

Passare dalla quantità dei servizi alla valutazione del loro impatto, quindi la qualità. Questo è uno dei passaggi più importanti sottolineati da Roberto Gualtieri nel suo intervento all'assemblea dell'Osservatorio permanente per le persone con disabilità di Roma Capitale, che si è aperto il 7 aprile a Villa Alfieri e si conclude l'8. L'osservatorio, intitolato alla memoria di Ileana Argentin, è presieduto da Pietro Vittorio Barbieri e riunisce la consulta cittadina con tutte quelle municipali. L'assemblea che ha aperto la sua istituzione ha visto partecipare il sindaco Gualtieri: "Non dobbiamo mai avere un approccio burocratico ai temi della disabilità - ha detto -, si deve e si può fare sempre di più. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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