Nella notte tra ieri e oggi, tre bancomat sono stati presi di mira in Puglia, tra Foggia e il Salento. Un tentativo si è concluso con successo, portando alla distruzione della filiale e a danni ingenti, mentre altri due sono falliti. Non ci sono state segnalazioni di feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sui responsabili e analizzando le telecamere di sorveglianza.

Tre assalti in una notte, uno riuscito e due falliti. In ogni caso, filiali distrutte e danni ingenti. Non si ferma la scia di colpi agli sportelli bancomat in Puglia, fenomeno che sta mettendo in grande difficoltà gli istituti bancari e Poste Italiane. Nelle scorse ore, sono stati colpiti due Atm nel Foggiano, la provincia più colpita negli ultimi mesi, e due nel Salento. A entrare in azione sono state due differenti bancomat con la medesima tecnica, cioè quella “marmotta”. Cosa è la tecnica della marmotta. La “tecnica della marmotta” è una modalità di assalto agli sportelli automatici per riuscire a far saltare in aria l’Atm riuscendo a distruggere gli apparati di sicurezz a e asportare il denaro contenuto all’interno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Raffica di colpi ai bancomat in Puglia: 3 assalti in una notte tra Foggia e Salento

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