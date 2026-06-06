Quattro medici sono a processo per omicidio colposo per la morte del giornalista di 70 anni, avvenuta a causa di un’endocardite. La causa della morte è un’infiammazione dell’endocardio, il tessuto che riveste il cuore. Il procedimento si basa su presunte negligenze nella diagnosi e nel trattamento della malattia. La vicenda riguarda le responsabilità dei professionisti sanitari coinvolti nel percorso clinico del paziente. La prima udienza è stata fissata per il prossimo mese.

Andrea Purgatori era morto a 70 anni a causa di un’endocardite, cioè un’infiammazione dell’endocardio, il tessuto che riveste la superficie interna del cuore. I suoi figli avevano denunciato i quattro medici che lo avevano in cura sostenendo che durante le terapie ci fossero stati errori e negligenze, sbagliando la diagnosi e sottoponendolo a trattamenti non adeguati. Nel disporre il rinvio a giudizio dei medici sotto accusa il giudice dell’udienza preliminare ha risposto anche alle diverse eccezioni di nullità che erano state presentate dalle difese. Secondo il capo d’accusa i medici dovranno rispondere di “imperizia, negligenza e imprudenza” nelle cure di Andrea Purgatori deceduto a causa di una endocardite infettiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quattro medici a processo per omicidio colposo per la morte del giornalista Andrea Purgatori

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Andrea Purgatori, quattro medici a processo per la morte del giornalista: Omicidio colposo

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