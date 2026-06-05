Quattro medici sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio colposo per la morte del giornalista nel luglio 2023. La decisione è stata presa dopo le indagini condotte dagli inquirenti sulla gestione medica del paziente prima del decesso. I procedimenti giudiziari sono stati aperti in tribunale, dove si svolgeranno le udienze preliminari. La causa riguarda le cure e le diagnosi effettuate nei mesi precedenti alla morte.

Quattro medici sono stati rinviati a giudizio per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. Il processo si aprirà il 12 gennaio con l’accusa di omicidio colposo. «Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private», ha commentato l’avvocato Alessandro Gentiloni Silveri, legale della famiglia Purgatori, cui è stato riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile. Quattro medici a processo per la morte di Andrea Purgatori. Per l’avvocato la decisione del Gup di Roma, Paola Petti, «conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi a diversi livelli gravi errori». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Morte di Andrea Purgatori: quattro medici a processo con l’accusa di omicidio colposo

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Andrea Purgatori, quattro medici a processo per la morte del giornalista: Omicidio colposo

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