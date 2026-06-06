Qualiano auto travolge paletto a Piazza Rosselli | danni e paura in centro

Notizia in breve

Un’auto ha travolto e sradicato un paletto in acciaio a Piazza Rosselli, causando danni e creando paura tra i passanti. L’incidente si è verificato nel centro della città, dove i residenti segnalano frequenti episodi di inciviltà. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla presenza di eventuali responsabilità. La zona è stata transennata per i lavori di riparazione.