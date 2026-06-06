Qualiano auto travolge paletto a Piazza Rosselli | danni e paura in centro
Un’auto ha travolto e sradicato un paletto in acciaio a Piazza Rosselli, causando danni e creando paura tra i passanti. L’incidente si è verificato nel centro della città, dove i residenti segnalano frequenti episodi di inciviltà. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulla presenza di eventuali responsabilità. La zona è stata transennata per i lavori di riparazione.
A Qualiano un’auto sradica un paletto in acciaio a Piazza Rosselli: cittadini esasperati denunciano l’ennesimo atto di inciviltà e chiedono sicurezza e controlli. L’ennesimo episodio di inciviltà nel cuore di Qualiano. Qualiano torna a fare i conti con l’inciviltà. Ieri, in Piazza Rosselli, un’auto ha travolto e divelto un paletto in acciaio, uno degli arredi urbani installati da poco nell’area appena riqualificata. Un episodio che si aggiunge a una lunga serie di danneggiamenti causati da automobilisti che, trasformandosi in pseudo piloti, sfrecciano ad alta velocità per le strade del centro abitato come se fossero piste da corsa. Arredi nuovi, danni costosi: ogni paletto oltre mille euro. Un danno economico che ricade sulla comunità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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