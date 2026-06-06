Il presidente russo ha affermato che le élite europee contribuiscono al caos e minacciano la sicurezza globale. Ha sottolineato come le sanzioni possano danneggiare sia l'euro che il dollaro. Inoltre, ha accusato le élite europee di adottare strategie per espandere la propria influenza politica ed economica. Queste dichiarazioni sono state fatte in un contesto di tensioni tra Russia e Unione Europea, senza riferimenti specifici a singoli attori o eventi.

Come possono le sanzioni danneggiare l'euro e il dollaro?. Quali strategie usano le élite europee per espandere la propria influenza?. Perché il modello economico russo si sta allontanando da quello europeo?. Cosa rischia la sicurezza globale a causa delle decisioni di Bruxelles?.? In Breve Sanzioni russe danneggerebbero irreversibilmente euro e dollaro secondo il vertice di San Pietroburgo. Modello economico russo punta alla sovranità totale contrapponendosi alle strategie di Bruxelles. Politiche aggressive europee rischiano di indebolire l'influenza geopolitica del blocco UE. L'uso della pressione economica produce effetti collaterali imprevisti sui mercati globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Non riesco neanche a leggere tutto questo senza provare una profonda vergogna per i nostri compatrioti senza palle che hanno paura della loro stessa ombra o sono pronti a vendersi qualsiasi ideale (?) pur di leccare il culo ad un fallito come Putin. Pietà. x.com

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