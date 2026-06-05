Vladimir Putin ha dichiarato di non vedere utilità in un incontro con Zelensky, definendo la lettera aperta inviata dal presidente ucraino maleducata. Il leader russo ha respinto l’idea di un confronto diretto, affermando che non cambierà la posizione di Mosca. Inoltre, ha criticato ancora una volta i paesi europei, senza fornire dettagli specifici. La possibilità di un incontro tra i due leader resta esclusa, secondo le dichiarazioni di Putin.

Non sarà la lettera aperta inviata da Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin ad avvicinare la fine del conflitto in Ucraina. Dal Forum economico internazionale di San Pietroburgo è arrivata l’attesa risposta del presidente della Russia Vladimir Putin alla lettera di richiesta di un faccia a faccia da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: parole pesanti da parte del presidente russo contro Zelensky, altro che spiragli di pace come si poteva presagire e sperare: “Per ora non ne vedo l’utilità”. Queste le parole nette pronunciate dal capo dello Stato russo, che ha aggiunto di aver rintracciato “elementi di maleducazione” nella lettera inviata da Zelensky. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Putin respinge l’incontro con Zelensky: “Non ne vedo l’utilità. La sua lettera è maleducata”. Poi attacca di nuovo l’Europa

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