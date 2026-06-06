La Croazia e la Slovenia si sfidano in un’amichevole internazionale prima dei Mondiali. La partita si gioca con la Croazia qualificata al torneo, mentre la Slovenia no. Le formazioni probabili vedono i padroni di casa favoriti. La partita sarà trasmessa in diretta.

Croazia-Slovenia è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Croazia al Mondiale, Slovenia no. E già questo è un punto. Poi c’è da dire che nelle 12 sfide che nella storia ci sono state tra queste due formazioni, solamente una volta i croati hanno perso. Insomma, ci sono delle qualità tecniche differenti e tutti sappiamo come potrebbe andare a finire questa amichevole. Anche perché il tempi degli esperimenti per la Croazia è finito: c’è il Mondiale da affrontare e quindi in campo dovrebbe anche scendere la migliore formazione possibile. Ci sono anche da ribaltare un paio di risultati negativi arrivati nel corso delle ultime settimane: due sconfitte per la Croazia nelle ultime due uscite che hanno messo un po’ di apprensione, soprattutto quella contro il Belgio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Croazia-Slovenia: la vittoria è l’unica strada

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