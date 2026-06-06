Premier Padel ancora un’impresa per Dal Pozzo | semifinale a Roma!

Notizia in breve

Una giocatrice romagnola, insieme alla sua partner, ha raggiunto le semifinali di Premier Padel a Roma. Nella partita, hanno battuto le teste di serie numero 4, Fernandez e Araujo. La partita si è conclusa con una vittoria, consolidando il loro percorso nel torneo. La coppia ha dimostrato solidità e determinazione sul campo, avanzando così tra le migliori del torneo.