Premier Padel ancora un’impresa per Dal Pozzo | semifinale a Roma!
Una giocatrice romagnola, insieme alla sua partner, ha raggiunto le semifinali di Premier Padel a Roma. Nella partita, hanno battuto le teste di serie numero 4, Fernandez e Araujo. La partita si è conclusa con una vittoria, consolidando il loro percorso nel torneo. La coppia ha dimostrato solidità e determinazione sul campo, avanzando così tra le migliori del torneo.
La storia l’aveva già fatta giovedì, Giulia Dal Pozzo: prima italiana a centrare i quarti di un Major del circuito Premier Padel, grazie alla vittoria su Carolina Orsi e Patty Llaguno. Ma quando si vive un “magic moment”, perché fermarsi? A distanza di un giorno da quell’impresa, eccone una ancora più grande, per la 21enne romagnola: in coppia con Nuria Rodriguez, Giulia è stata capace di eliminare le teste di serie numero 4 Claudia Fernandez e Sofia Araujo, centrando così l’accesso a una clamorosa semifinale. Il pubblico del Foro Italico potrà applaudirla almeno una volta di più, e lo farà alle 13 sul Centrale, come da programma del sabato.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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