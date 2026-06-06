Premier Padel ancora un’impresa per Dal Pozzo | semifinale a Roma!

Da gazzetta.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una giocatrice romagnola, insieme alla sua partner, ha raggiunto le semifinali di Premier Padel a Roma. Nella partita, hanno battuto le teste di serie numero 4, Fernandez e Araujo. La partita si è conclusa con una vittoria, consolidando il loro percorso nel torneo. La coppia ha dimostrato solidità e determinazione sul campo, avanzando così tra le migliori del torneo.

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La storia l’aveva già fatta giovedì, Giulia Dal Pozzo: prima italiana a centrare i quarti di un Major del circuito Premier Padel, grazie alla vittoria su Carolina Orsi e Patty Llaguno. Ma quando si vive un “magic moment”, perché fermarsi? A distanza di un giorno da quell’impresa, eccone una ancora più grande, per la 21enne romagnola: in coppia con Nuria Rodriguez, Giulia è stata capace di eliminare le teste di serie numero 4 Claudia Fernandez e Sofia Araujo, centrando così l’accesso a una clamorosa semifinale. Il pubblico del Foro Italico potrà applaudirla almeno una volta di più, e lo farà alle 13 sul Centrale, come da programma del sabato.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Temi più discussi: Premier Padel, due tabelloni, tre coppie al comando: la corsa al trono di Roma infiamma la Race; Dal Pozzo da record: il Sistema Italia vince anche nel padel; Premier Padel, ancora un’impresa per Dal Pozzo: semifinale a Roma!; Dopo gli Internazionali al Foro Italico arriva il torneo mondiale di padel.

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