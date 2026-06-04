Mobilità personale educativo pubblicati i trasferimenti Ecco i BOLLETTINI per provincia AGGIORNATO

Gli Uffici scolastici hanno pubblicato i bollettini aggiornati con i trasferimenti del personale educativo per l'anno scolastico in corso. I documenti sono disponibili suddivisi per provincia e contengono le assegnazioni e le modifiche ai trasferimenti. I bollettini sono accessibili online e aggiornati in tempo reale. Le pubblicazioni riguardano esclusivamente le decisioni ufficiali relative ai movimenti del personale educativo.

Gli Uffici scolastici stanno pubblicando i BOLLETTINI con gli esiti della mobilità del personale educativo per l’a.s. 202627. • la scuola di destinazione; • la tipologia di posto richiesto; • il punteggio complessivo; • le eventuali precedenze riconosciute. Il risultato del movimento richiesto, sia positivo che negativo, viene comunque inviato tramite e mail all’indirizzo noto al sistema. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 2026/27 il prossimo 12 giugno. x.com

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