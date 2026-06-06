Perché impazziamo per le cose gratis e spesso facciamo scelte irrazionali

Quando un prodotto o servizio viene offerto gratuitamente, molte persone sono inclini ad accettarlo senza troppi ripensamenti. La tentazione di ottenere qualcosa senza spendere soldi fa sì che si preferiscano le offerte gratuite a volte anche a discapito della logica. Studi e casi reali mostrano come l’effetto psicologico del prezzo zero possa portare a decisioni impulsive, spesso senza valutare i reali vantaggi o svantaggi di quella scelta.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Chi si prende cura di coloro che curano? La fragilità riguarda tutti noi Ci sono parole che hanno un potere quasi magico sul nostro cervello. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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