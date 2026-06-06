Il Partito Democratico di Lucca ha eletto i nuovi segretari a livello territoriale, comunale e di circolo. Tra i nomi scelti ci sono figure già note nel panorama locale e alcune new entry. La nomina riguarda diversi incarichi all’interno del partito, senza specificare le modalità di elezione o i tempi. La decisione interessa le diverse articolazioni del partito nel territorio e nelle comunità di riferimento.

Pd di Lucca, ecco i nuovi segretari territoriali, comunali e di circolo. Volti conosciuti, nuovi ingressi e qualche sorpresa: ecco la squadra che guiderà il Pd lucchese da ora in poi e in vista della doppia tornata elettorale del 2027 quando si andrà a votare per le elezioni comunali e per le politiche. Durante il congresso di sabato scorso, sono stati eletti il segretario territoriale, quello comunale e quelli di circolo. Davide Del Carlo, ex assessore a Capannori rimosso nei mesi scorsi dal sindaco si dice anche per la scelta di voler candidarsi a un ruolo interno al partito, è il nuovo segretario territoriale, in sostituzione di Patrizio Andreuccetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - PD, eletti i nuovi segretari. Volti noti, ma anche sorprese

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AIADMK Releases First List With Old Guards, DMK Alliance Without Kamal Haasan's MNM | SoSouth

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