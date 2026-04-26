In occasione della partita tra Milan e Juventus, tra i presenti c’era anche l’ex capitano rossonero Davide Calabria. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei tifosi, considerando il suo passato nel club. Calabria è stato visto nel settore riservato ai tifosi, senza partecipare all’evento come giocatore. La partita si è disputata al stadio di San Siro, con le due squadre impegnate in una sfida molto attesa.

Anche se non c'è nessun titolo in palio per le due squadre in campo in questo momento, Milan-Juventus rimane una partita dal sapore speciale e con un fascino superiore rispetto alle altre. E poi non ci saranno Scudetti o altre coppe, ma in palio ci sono punti fondamentali per il ritorno in Champions League. Come raccontato più volte, alla squadra di Massimiliano Allegri servono 7 punti nelle prossime cinque gare di campionato per la matematica certezza del ritorno nella competizione più prestigiosa d'Europa. Per l'occasione speciale, 'San Siro' è sold-out e ci sono volti molto noti al mondo rossonero. Prima vi abbiamo raccontato del ritorno allo stadio di Gerry Cardinale, ma questa non è l'unica presenza inaspettata al 'Meazza'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Volti noti a San Siro: per Milan-Juventus c’è anche l’ex capitano Calabria

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