PALINSESTI 14-20 GIUGNO 2026 | MONDIALI BALLO IN BIANCO TUTTO PER LA MIA FAMIGLIA

Da bubinoblog 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 14 al 20 giugno 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive italiane includono eventi sportivi, programmi di intrattenimento e film. Tra le programmazioni previste ci sono le trasmissioni legate ai Mondiali di calcio, oltre a diverse produzioni di intrattenimento e film in prima visione. Le reti come Rai1, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema annunciano modifiche e nuove programmazioni per quella settimana. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui contenuti.

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Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 14 al 20 giugno 2026. Rai1 D: Olanda-Giappone (22:00) L: Belgio-Egitto M: Francia-Senegal M: Inghilterra-Croazia (22:00) G: Svizzera-Bosnia Erzegovina V: Stati Uniti-Australia S: Germania-Costa d’Avorio (22:00) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: produzione R M: Un Nuovo Inizio 1ªTv M: G: Montmartre 1ªTv V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin 8 (210) R Il 1406, ore 9:40 – Ballo in Bianco (Bolle da Torino) Dopo le partite: Notti Mondiali Dal 1506, ore 15:45 Tutto per La Mia Famiglia, ore 16:45 – Dentro La Notizia News Rai2 D: film L: Facci Ridere (14) R M: Storie al Bivio di Sera M: G:... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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