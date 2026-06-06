PALINSESTI 14-20 GIUGNO 2026 | MONDIALI BALLO IN BIANCO TUTTO PER LA MIA FAMIGLIA

Notizia in breve

Dal 14 al 20 giugno 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive italiane includono eventi sportivi, programmi di intrattenimento e film. Tra le programmazioni previste ci sono le trasmissioni legate ai Mondiali di calcio, oltre a diverse produzioni di intrattenimento e film in prima visione. Le reti come Rai1, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema annunciano modifiche e nuove programmazioni per quella settimana. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui contenuti.