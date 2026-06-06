operaio ucciso dal treno verso tre patteggiamenti le testimonianze in aula

Un operaio è stato investito e ucciso da un treno sui binari all’alba del 4 ottobre 2024. Sono state avanzate richieste di patteggiamento di un anno ciascuno per tre imputati, con un accordo tra le parti. Per una quarta imputata si prosegue con il rito dell’abbreviato. Le testimonianze raccolte in aula sono parte del procedimento giudiziario in corso.

Morte di Attilio Franzini, travolto dal treno sui binari mentre stava lavorando all’alba del 4 ottobre 2024, c’è la richiesta di tre patteggiamenti – di un anno ciascuno, su cui si sarebbe trovato l’accordo tra le parti –, mentre per la quarta imputata si procede in abbreviato. Ieri l’udienza davanti al giudice Claudio Paris, pm Morena Plazzi. Verso il patteggiamento, quindi, il direttore del cantiere e dirigente della sicurezza della Salcef, il capo cantiere e il tecnico di Rfi incaricato della protezione del cantiere. La quarta imputata (per cui si procede con rito abbreviato), è la Cse, coordinatrice della sicurezza di Rfi in relazione ai lavori appaltati alla Salcef. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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