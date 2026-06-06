Un paziente in ritardo si è presentato in uno studio dentistico della Asl a Genova. Dopo aver mostrato agitazione, ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo, mordendo la dentista e sputando sugli strumenti. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere. Lo studio è stato chiuso.

E’ arrivato in ritardo all’appuntamento nell’ambulatorio della Asl3 di Genova dove aveva prenotato per alcune cure odontoiatriche. Quando si è presentato era molto agitato, ha dato in escandescenza ma poi è stato visitato. A un certo punto però l’uomo, un cittadino somalo di 27 anni, senza fissa dimora, ha morso la mano della dottoressa che lo stava curando. Poi ha cominciato a sputare ovunque finché i responsabili dell’ambulatorio non hanno dovuto mandar via gli altri pazienti in modo da poter chiudere l’ambulatorio e disinfettare gli ambienti. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e l’uomo è stato arrestato in base al nuovo reato previsto in caso di aggressioni al personale sanitario. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morde la dentista della Asl e sputa sugli strumenti dell'ambulatorio, paziente finisce in carcere e lo studio viene chiuso

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