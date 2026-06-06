Morde la dentista della Asl e sputa sugli strumenti dell' ambulatorio paziente finisce in carcere e lo studio viene chiuso
Un paziente in ritardo si è presentato in uno studio dentistico della Asl a Genova. Dopo aver mostrato agitazione, ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo, mordendo la dentista e sputando sugli strumenti. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere. Lo studio è stato chiuso.
E’ arrivato in ritardo all’appuntamento nell’ambulatorio della Asl3 di Genova dove aveva prenotato per alcune cure odontoiatriche. Quando si è presentato era molto agitato, ha dato in escandescenza ma poi è stato visitato. A un certo punto però l’uomo, un cittadino somalo di 27 anni, senza fissa dimora, ha morso la mano della dottoressa che lo stava curando. Poi ha cominciato a sputare ovunque finché i responsabili dell’ambulatorio non hanno dovuto mandar via gli altri pazienti in modo da poter chiudere l’ambulatorio e disinfettare gli ambienti. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e l’uomo è stato arrestato in base al nuovo reato previsto in caso di aggressioni al personale sanitario. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Morde la dentista e sputa nello studio: 27enne arrestato
Ruggine sugli strumenti, sporcizia e disordine, chiuso uno studio odontoiatrico dopo i controlli del NasDurante un controllo dei carabinieri del Nas di Pescara, uno studio odontoiatrico situato ad Alba Adriatica è stato trovato in condizioni di evidente...
Temi più discussi: Morde la mano della dentista dell'ambulatorio, arrestato; Morde la dentista della Asl e sputa ovunque: ambulatorio chiuso, arrestato 27enne; Morde la dentista e sputa nello studio: 27enne arrestato; Morde la dentista e sputa ovunque: studio asl chiuso per sanificazione, 27enne in carcere.
Morde la dentista della ASL e sputa ovunque: ambulatorio chiuso, arrestato 27enneMorde la dentista della Asl e sputa ovunque: ambulatorio chiuso, arrestato 27enne ... msn.com
Morde la mano della dentista dell'ambulatorio, arrestato x.com
Aggredisce una dentista nell’ambulatorio Asl: morde una mano e sputa nello studio, costringendo alla chiusura per la sanificazione. Arrestato un 27enne, disposto il carcere dopo la direttissima facebook
Morde la mano della dentista dell'ambulatorio, arrestatoE' accusato anche di interruzione di pubblico servizio e deve restare in carcere ... msn.com
Contraccolpi ipnici della mascella? reddit