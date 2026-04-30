Ruggine sugli strumenti sporcizia e disordine chiuso uno studio odontoiatrico dopo i controlli del Nas

Durante un controllo dei carabinieri del Nas di Pescara, uno studio odontoiatrico situato ad Alba Adriatica è stato trovato in condizioni di evidente trascuratezza. Sono stati rilevati strumenti arrugginiti, presenza di sporcizia e un disordine diffuso all’interno degli ambienti. Le pareti risultavano ammalorate e lo studio è stato successivamente chiuso. I controlli sono stati effettuati nell’ambito di verifiche sulla sicurezza e l’igiene degli studi sanitari.

Ruggine sugli strumenti odontoiatrici, sporcizia, disordine e pareti ammalorate: questo lo stato in cui i carabinieri del Nas di Pescara hanno trovato uno studio odontoiatrico ad Alba Adriatica (Teramo).I militari hanno riscontrato pessime condizioni igienico sanitarie e strutturali. In.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Chiuso minimarket dopo i controlli del NasProseguono i controlli dei carabinieri del NAS di Latina nell’ambito delle attività di vigilanza al fine di garantire il rispetto delle norme in... Contenuti e approfondimenti Ruggine sugli strumenti odontoiatrici e sporcizia ovunque, il Nas sospende l’attività di un dentistaSospesa l’attività di uno studio odontoiatrico ispezionato dai Carabinieri del NAS e giudicato in condizioni fatiscenti. In Alba Adriatica (TE) […] ... ecoaltomolise.net Alba Adriatica: ruggine e sporcizia, sospeso studio odontoiatricoDopo l'ispezione dei Carabinieri del NAS di Pescara, sospesa l'attività di uno studio odontoiatrico in condizioni fatiscenti ... rete8.it