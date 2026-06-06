A Modigliana sono iniziati lunedì i lavori di ricostruzione e riqualificazione in via Garibaldi, parte di un intervento più ampio che coinvolge piazza Matteotti e diverse strade del centro storico. I lavori sono suddivisi in più fasi per garantire l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali, con aree di sosta ancora disponibili durante le operazioni. L’obiettivo è migliorare le condizioni dell’area senza interrompere i servizi essenziali.

Sono in corso a Modigliana i lavori di ricostruzione e riqualificazione nell’area di piazza Matteotti e in molte strade e vie del centro storico, con interventi eseguiti a stralci per consentire l’accessibilità alle abitazioni e alle attività commerciali, mantenendo zone adibite alla sosta. Lunedì partiranno i lavori di riqualificazione della pavimentazione che interesseranno via Garibaldi nell’intero tratto asfaltato e nella parte di acciottolato, mentre l’intera piazza Matteotti, terminata la pavimentazione, verrà riaperta alla sosta. I lavori interesseranno la rimozione dell’acciottolato nel tratto dall’edificio comunale fino al semaforo, all’incrocio con via Amendola e via Don Giovanni Verità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modigliana, partono lunedì i lavori in via Garibaldi

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