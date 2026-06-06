Medici di famiglia Marinoni | Riforma arenata? Meno male sarebbe stata un disastro

Il medico di famiglia ha commentato che la riforma è stata bloccata, ritenendo che, se fosse stata approvata, avrebbe causato gravi problemi sia nel servizio ai pazienti che sui costi. Ha aggiunto che l’eventuale attuazione avrebbe portato a conseguenze dannose per il sistema sanitario e le risorse economiche. La posizione riflette un giudizio negativo sulla proposta, sottolineando che la sospensione evita problemi futuri.

“Meno male che questa riforma si è arenata. Se fosse andata in porto sarebbe stata un disastro: avrebbe avuto conseguenze rovinose sia a livello del servizio offerto sia in termini economici. Evidentemente qualcuno nella maggioranza se n’è reso conto e si è adoperato per evitare una debacle”. Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, commenta le notizie sulla frenata del disegno di legge presentato dal ministro della Salute Orazio Schillaci per il riordino della medicina del territorio. A pesare sarebbero stati forti dubbi espressi da più parti, ma anche resistenze delle forze politiche del centrodestra, soprattutto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, specialmente in merito alla trasformazione del medico di famiglia in un dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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