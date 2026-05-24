Certe storie si riconoscono dall’aria che portano con sé: quella di Downton Abbey sa di camini accesi, di tè servito in tazze di porcellana, di segreti sussurrati tra corridoi di pietra. E sa, adesso, anche di addio. Lo sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato. E anche se forse non eravamo pronti, Downton Abbey – Il Gran Finale ci permette di salutare con grazia ed eleganza la famiglia Crawley. Downton Abbey 3, il terzo film tratto dalla serie tv cult, va in onda stasera in tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand, anche in 4K. Un appuntamento imperdibile per chi ha amato i Crawley e la loro famiglia allargata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La famiglia Crawley torna per l'ultima volta: stasera in tv "Downton Abbey – Il Gran Finale": trama, cast e recensione del film

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Downton Abbey: Il Gran Finale stasera su Sky, addio alla saga CrawleyStasera alle 21:15 su Sky Cinema Uno va in onda in prima visione Downton Abbey: Il Gran Finale, il capitolo conclusivo della saga.

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Temi più discussi: Downton Abbey, la storia non è finita: l'atteso gran finale arriva in TV con un colpo di scena indimenticabile; Downton Abbey, il gran finale della saga arriva su Sky: ecco quando; ‘Downton Abbey - Il Gran Finale’ approda su Sky e NOW; Downton Abbey – Il gran finale arriva su Sky Cinema.

Arriva su Sky Cinema in prima TV #DOWNTONABBEY – IL GRAN FINALE, il film che chiude la storia della nobile famiglia Crawley, domenica #24maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà dispon x.com

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