Un cambio di gestione si sta verificando nel club di calcio, con l’addio dell’amministratore delegato, del direttore sportivo, dell’allenatore e del direttore tecnico. La società sta cercando nuovi responsabili per queste posizioni. Attualmente, tra i candidati per la guida tecnica, ci sono il tecnico in pole position e un altro ex allenatore in attesa di sviluppi. La protesta dei tifosi continua mentre si definiscono le prossime mosse societarie.

Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. Il Milan ha incontrato Oliver Glasner, uno dei due nomi per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che a ore dovrà dare una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. Previsto anche un incontro con Matthias Jaissle, altro pupillo di Rangnick. Rimane, però, sullo sfondo anche l'alternativa: Ramón Planes nel ruolo di direttore sportivo e Mauricio Pochettino per il ruolo di allenatore. La prima idea sarebbe caldeggiata più da Calvelli, l'uomo che ha ereditato i compiti dell'amministratore delegato da Giorgio Furlani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Allenatore: Glasner in pole position. Rangnick in attesa. Protesta continua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Milan verso una nuova era Rangnick e Glasner in pole position

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Milan – Allenatore: Glasner in pole position. Rangnick in attesa

LIVE Milan – Allenatore: Glasner in pole position, ma il Diavolo non ha frettaIl Milan sta affrontando un cambiamento radicale con l'esonero dell'allenatore e di altri dirigenti chiave.

Temi più discussi: Allenatore Milan, previsto un contatto con Glasner; Chi è Oliver Glasner, il favorito come nuovo allenatore del Milan: cosa ha vinto e come giocano le sue squadre; Milan, Slot e Glasner candidati per la panchina; Milan, le ultime news sul nuovo allenatore: Glasner, Pochettino o...

Siamo LIVE: C'É GLASNER NELLA TELA DEL RANGNICK? Il piano di RANGNICK GLASNER: tra RICHIESTE e PROFILO L'ADDIO di RAFA In studio @PBPcalcio, @AntoBelloni01, @_tommy77_ ed Emanuele Frigerio youtube.com/@MilanVibesIT x.com

Nuovo allenatore Milan, Glasner in cima alla lista: è il preferito di CardinaleMILANO - Le consultazioni sul nuovo allenatore proseguono senza sosta, tuttavia una decisione definitiva il Milan non l'ha ancora presa. La scelta è talmente delicata che la proprietà rossonera non vu ... corrieredellosport.it

[Bianchin] Glasner è un forte candidato a diventare il prossimo allenatore del Milan, con o senza Rangnick; è stato tenuto un primo incontro, e vuole una risposta sì/no entro il fine settimana. Pochettino è l'alternativa, con cui il Milan ha già raggiunto un accordo reddit

Milan, le ultime news sul nuovo allenatore: Glasner, Pochettino o...Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore. Oltre al nome di Glasner, che ha salutato il Crystal Palace, Cardinale e Ibrahimovic seguono anche Pochettino e co ... sport.sky.it