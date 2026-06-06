LIVE Milan – Allenatore | Glasner in pole position Rangnick in attesa Protesta continua

Da pianetamilan.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cambio di gestione si sta verificando nel club di calcio, con l’addio dell’amministratore delegato, del direttore sportivo, dell’allenatore e del direttore tecnico. La società sta cercando nuovi responsabili per queste posizioni. Attualmente, tra i candidati per la guida tecnica, ci sono il tecnico in pole position e un altro ex allenatore in attesa di sviluppi. La protesta dei tifosi continua mentre si definiscono le prossime mosse societarie.

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Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. Il Milan ha incontrato Oliver Glasner, uno dei due nomi per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che a ore dovrà dare una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. Previsto anche un incontro con Matthias Jaissle, altro pupillo di Rangnick. Rimane, però, sullo sfondo anche l'alternativa: Ramón Planes nel ruolo di direttore sportivo e Mauricio Pochettino per il ruolo di allenatore. La prima idea sarebbe caldeggiata più da Calvelli, l'uomo che ha ereditato i compiti dell'amministratore delegato da Giorgio Furlani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Il Milan verso una nuova era Rangnick e Glasner in pole position

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