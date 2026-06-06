Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 6 giugno

Da iltempo.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per sabato 6 giugno 2026, le previsioni indicano che i nati sotto il segno dell'Ariete potrebbero cercare sostegno e motivazione.

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 6 giugno 2026   Ariete  Anche voi, figli di Marte, avete bisogno di appoggio, di incoraggiamento. Se non lo trovate in famiglia, oggi particolarmente agitata per i preparativi dell'estate, avrete molto dalle amicizie, incontri sociali, persone appena conosciute. Qui si parla di potere, il vostro è quasi magnetico per dominare, ma è forte anche il potere che affrontate nel lavoro. Mal d'amore: "Come cicala io passo il giorno a gemere; la notte, io passo ad ardere come lucciola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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