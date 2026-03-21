le stelle di branko ecco le previsioni di sabato 21 marzo

Sabato 21 marzo, secondo le previsioni di Branko, l'astrologo più seguito in Italia, alcune configurazioni planetarie influenzeranno le giornate di diversi segni zodiacali. Le previsioni riguardano aspetti come energia, relazioni e decisioni importanti, con l’obiettivo di offrire indicazioni chiare e dirette ai lettori. La giornata sarà caratterizzata da movimenti planetari che si rifletteranno sulle diverse situazioni quotidiane.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 21 marzo 2026 Ariete Il Sole è arrivato già ieri, ma per rispettare la tradizione diciamo oggi: ben trovata primavera! Iniziate la stagione con una riflessione sui vostri atteggiamenti, sensazioni, orientamenti emotivi anche nei confronti del lavoro. Tutto deve essere chiaro nella mente. Qualche collaborazione professionale di vecchia data oppure nata di recente sarà cambiata da Saturno. Si accende il fuoco dell'amore. Cosa dovete chiarire con la Bilancia? Chiede Venere. Toro Sole nel segno che vi precede significa che il vostro anno personale sta per finire. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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