Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 06 giugno 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 6 giugno 2026, sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport.

Mercato Inter, per Jones trattativa viva nonostante la distanza! Per Palestra escluse mete estere Inter, quale futuro per Stankovic? Chivu lo vuole valutare, ma una maxi offerta può cambiare tutto Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto L’Inter si gode il talento di Mattia Mosconi: la favola del gioiello di Grosio che ha conquistato San Siro dopo i sacrifici in Valtellina Settore Giovanile Inter, settimana di gioia per la filiera nerazzurra: l’Under 15 è in semifinale scudetto, Donato in gol con l’italia U17. Il recap Inter Primavera, Carbone ufficializza la separazione: com’è andato il suo percorso in nerazzurro e chi potrebbe prendere il suo posto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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