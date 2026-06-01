Oggi i principali quotidiani sportivi italiani presentano le loro prime pagine. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport sono in edicola con notizie aggiornate. Le copertine includono risultati di partite recenti, analisi di eventi sportivi e aggiornamenti su atleti e competizioni. Nessun dettaglio specifico sui contenuti delle singole testate è stato fornito.

Cambiaso lascia la Juve? Stagione a due facce: ecco perché i bianconeri valutano la sua cessione Liverpool, annuncio ufficiale: niente rinnovo per Konaté, partirà a parametro zero. «Non è un addio facile, ma è tempo di una nuova sfida» Spalletti pensa ai fedelissimi, voci su Juan Jesus: perché potrebbe portarlo (di nuovo) con sé. C’è una motivazione precisa Fabregas svela: «Inter? Si è parlato tanto ma io non ho mai detto niente. Nico Paz è cresciuto tantissimo» Fenerbahce, il candidato presidente Safi: «Leao? L’ho incontrato ma dopo 10 minuti ho capito che non sarà il nostro bomber» Liverpool, annuncio ufficiale: niente rinnovo per Konaté, partirà a parametro zero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 1 giugno 2026

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