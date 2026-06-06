Il 6 giugno 2026, a Belluno, si è appreso che le indagini sul caso Unabomber e sull’ingegner Zornitta sono state condotte più volte, senza portare a nuove evidenze. Il DNA collegato al sospettato è stato analizzato, ma non sono emersi elementi decisivi. Ora si passa alla fase dei risarcimenti, mentre le indagini sono considerate concluse e archiviate.

Belluno, 6 giugno 2026 - Il Dna di Unabomber. Resta qualcosa da scoprire? “Le indagini sono state fatte e anche rifatte. Prima dal 2004 al 2006, e non è mai stato trovato alcun riscontro. Nel 2022 hanno riaperto l’inchiesta per ripetere tutti gli esami sul Dna con delle tecniche nuove, che nei primi anni non erano conosciute, anche su reperti che non erano stati esaminati. E ancora una volta la risposta è stata zero virgola zero”. Maurizio Paniz è l’avvocato che con il collega Paolo Dell’Agnolo ha assistito Elvo Zornitta, l’ingegnere di Azzo Decimo (Pordenone) che per 22 anni è stato sospettato di essere Unabomber. Le indagini si sono concluse con un nulla di fatto, l’archiaviazione riusale al 12 maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Le indagini su Unabomber e l’ingegner Zornitta: mai avuto dubbi che sarebbe stato archiviato. Ora i risarcimenti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Unabomber, archiviato il procedimento nei confronti di ZornittaLa Procura di Trieste ha richiesto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Zornitta e di altri dieci indagati nel caso Unabomber, dopo aver...

Unabomber, archiviata l’inchiesta su Zornitta. Il legale: ‘Vent’anni di sofferenza’Dopo quattro anni dalla riapertura dell’indagine sui attentati dinamitardi attribuiti all’Unabomber, le autorità hanno deciso di archiviare il...

Le indagini su Unabomber e l’ingegner Zornitta: mai avuto dubbi che sarebbe stato archiviato. Ora i risarcimentiMaurizio Paniz è l’avvocato difensore dell’ingegnere di Azzano Decimo (Pordenone) che per oltre vent’anni è stato sospettato di essere l’attentatore del Nord Est. È uscito da questa storia in modo de ... quotidiano.net

I due tempi di Unabomber: in un libro l’analisi degli attentati che hanno terrorizzato il Nord estIl serialista Unabomber di Domingo Magliocca, geographic profiling advisor, rilegge i crimini del bombarolo che ha terrorizzato Friuli Venezia Giulia e Veneto ed è rimasto ignoto, a 33 anni dall’eso ... quotidiano.net