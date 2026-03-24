Oggi è iniziata ufficialmente la realizzazione della Ciclovia Adriatica sul Lungomare C a Marotta di Mondolfo. L’assessore alle Infrastrutture delle Marche si è recato sul posto per presenziare all’avvio dei lavori, che prevedono il completamento di questa pista ciclabile lungo la costa marchigiana. La fase di cantiere è stata annunciata con una visita sul sito di intervento.

L’assessore alle Infrastrutture delle Marche Francesco Baldelli si è recato, oggi, al cantiere di Marotta di Mondolfo per dare ufficialmente il via ai lavori di completamento della Ciclovia Adriatica su Lungomare C. Colombo. Con lui il sindaco Alice Andreoni e il consigliere regionale Nicola Barbieri. L’intervento è promosso dalla Regione e si inserisce in un più ampio progetto di collegamento tra Senigallia, Marotta e Fano. Il progetto punta a migliorare la mobilità sostenibile e a valorizzare l’area costiera, offrendo un’infrastruttura sicura e accessibile per cittadini e turisti. I dettagli. Una corsia protetta per ciclisti e pedoni lungo un tratto di 1,2 km, con un investimento complessivo di 750mila euro: un percorso che collegherà il ponte d’acciaio sul fiume Cesano con il tratto già esistente nei pressi del complesso “Le Vele”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, al via i lavori alla Ciclovia adriatica

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