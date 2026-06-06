Da dieci giorni, le famiglie di un palazzo di Argenta non hanno gas né acqua calda. Sono costrette a fare la doccia presso le abitazioni di altri residenti. La gestione dell’edificio è affidata a un ente pubblico. La mancanza di servizi essenziali ha causato notevoli disagi ai residenti, che lamentano l’assenza di interventi risolutivi. La situazione rimane invariata nonostante le segnalazioni.

"Siamo senza gas e acqua calda da 10 giorni. Facciamo la doccia a casa di altre persone". Una situazione di forte disagio nel palazzo situato ad Argenta in via Benvenuto Tisi, gestito da Acer. Dal 25 maggio l’edificio è privo di gas e acqua calda, a causa dello spostamento dei contatori, effettuato per motivi di sicurezza legati al cantiere in corso. A vivere nel palazzo sono ben 25 famiglie che, esasperate, raccontano di una situazione che sta incidendo sulle loro vite: "Da 10 giorni ci troviamo a vivere senza gas e acqua calda. Molti di noi si recano a casa di altri per fare la doccia. Chi ha dei problemi a muoversi, invece, non se la fa. Alcuni sono andati in albergo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori al palazzo, famiglie senza gas e acqua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Final Days of World War II in Color (UNCENSORED)

Notizie e thread social correlati

Carrara: 2064 famiglie senza acqua per i lavori sul canale storicoA Carrara, oltre duemila famiglie stanno affrontando una sospensione dell’acqua potabile a causa di lavori in corso sul canale storico della città.

Maxi lavori a Marina di Massa, nuove tubazioni dell’acqua: in 2mila senza acquaDa oggi fino a giovedì, molte zone di Marina di Massa saranno interessate da un intervento sulla rete idrica realizzato da Gaia.

Temi più discussi: Lavori al palazzo, famiglie senza gas e acqua; Bonus Ristrutturazione 2026 al 50%: guida completa e novità; La Festa dei Vicini al Pigneto: una tavolata di 140 condomini per accorciare le distanze; Palazzo bruciato a Legnano, a giorni il rientro di 17 delle 27 famiglie evacuate.

Oggi e domani a Palazzo Mazzoni, a Roma, si svolgerà l’evento Lavoro da remoto: nuovi equilibri tra lavoro, imprese e famiglie Il programma Inps Comunica x.com

Progetto Ragazzi in aula, Cirillo: ‘Palazzo Campanella si riempie di futuro’ – FOTO162 lavori, 25 scuole, un’Aula che diventa casa dei giovani. Il ricordo di Fabiana Luzzi segna la premiazione a Palazzo Campanella Il primo pensiero nasce da questo bellissimo colpo d’occhio: vedere ... citynow.it

Il Museo degli antichi mestieri in rampa di lancio Lavori al rush finale al palazzo di via Garibaldi di Massa FermanaCon il completamento imminente dei lavori, Massa Fermana si prepara a dotarsi di un nuovo spazio dedicato alla memoria e alla valorizzazione dei mestieri tradizionali, capace allo stesso tempo di ... corriereadriatico.it