Giulietti, vice storico e figura chiave nel settore calcistico locale, lascia il suo ruolo dopo sei anni. La società sta cercando un sostituto e ha indicato i nomi di Andrea Lazzari e Francesco Berretta, entrambi ritenuti molto preparati. Giulietti ha annunciato di volersi prendere una pausa, mentre la società si sta già muovendo per trovare un nuovo allenatore.

Se nella Senigallia calcistica c’è una figura amata e riconoscibile quanto mister Aldo Clementi, è proprio quella di Fabio Giulietti: storico vice e profondo conoscitore dell’ambiente rossoblu. Ora però sente il bisogno di staccare un po’. "Sto vivendo questo periodo con estrema serenità, non c’è nulla di allarmante e non è accaduto nulla di strano – chiarisce mister Giulietti -. Si tratta solamente di un pit stop, di una scelta personale all’interno di un percorso di vita. Ho vissuto 6 anni decisamente intensi, li definisco "alla baionetta", perché in questa città ed in questo club un senigalliese vive le emozioni con un trasporto enorme. Già nel novembre scorso, quando sono tornato in corsa, ho faticato un po’ a riabituarmi, ma non potevo tirarmi indietro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La società è già alla ricerca di un sostituto, Andrea Lazzari e Francesco Berretta: "Entrambi profili preparatissimi». Giulietti, storico vice di Clementi, passa la mano: "Sei anni intensi, ma ora mi prendo una pausa»

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