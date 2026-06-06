La famiglia di una bambina ha denunciato di aver incontrato numerosi ostacoli e mancanze di garanzie nel percorso legato alla tutela del minore. In una nota inviata ai media, i familiari hanno espresso preoccupazione per le difficoltà affrontate e per le condizioni del bambino, evidenziando la presenza di ostacoli nel sistema e la mancanza di certezze sulla tutela del minore. La comunicazione riguarda il contesto di una situazione legale o amministrativa in corso.

FIRENZE Una lunga nota destinata alla stampa con cui i genitori, la sorella e il cognato di Eleonora Guidi, la giovane madre uccisa dal compagno a Rufina l’8 febbraio 2025, affiancati dai loro legali, affermano di non potersi "dichiarare oggi soddisfatti o sufficientemente tutelati dal tenore della misura di sicurezza della libertà vigilata disposta nel confronti dell’indagato Lorenzo Innocenti ", ciò "sia perché i nostri consulenti erano giunti alla conclusione che l’indagato fosse già in grado di seguire coscientemente il processo ma soprattutto perché tale misura gli consente ampia libertà di movimento, con prescrizioni che, ai nostri occhi, non tutelano né noi né il minore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La famiglia di Eleonora: "Paura e troppi ostacoli. Bimbo senza garanzie"

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