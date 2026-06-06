In Italia sono in costruzione o pianificati 234 data center dedicati all’intelligenza artificiale, che consumano molta energia e occupano grandi superfici di terra. La crescita di questi impianti è rapida e continua, mentre si discute sempre più sulla loro sostenibilità ambientale. La narrazione sulla “nuvola digitale” come soluzione ecologica si scontra con i dati sulla reale impronta ecologica di queste infrastrutture.

Milano – Ci hanno venduto per anni la favola ecologica della nuvoletta digitale, convincendoci che il futuro pesasse zero grammi e non sporcasse. Poi è arrivata l’intelligenza artificiale e la grande illusione del cloud si è infranta contro una dura realtà: dietro ogni ricerca online, ogni video in streaming e ogni risposta di un chatbot si nascondono capannoni pieni di server accesi ventiquattr’ore su ventiquattro, che succhiano enormi quantità di energia, richiedono sistemi di raffreddamento continui, occupano vaste superfici di territorio e generano un ritorno occupazionale spesso inferiore alle aspettative. Si chiamano data center e sono le nuove cattedrali dell’economia digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - La corsa ai data center, l’Intelligenza artificiale divora energia e terra: 234 impianti in costruzione o pianificati in Italia

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La Corsa allOro dellIntelligenza Artificiale | Come lIA Sta Creando i Nuovi Milionari

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