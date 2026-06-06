Kit Harington e Peter Dinklage si rincontrano dopo Il trono di spade | Mettiamoci in imbarazzo
Sette anni dopo la conclusione della serie, Kit Harington e Peter Dinklage si sono incontrati di nuovo. Durante un’intervista, hanno parlato di ricordi sul set, della fama ottenuta, di processi di riabilitazione e delle sfide professionali attuali. Harington ha scherzato sul mettere in imbarazzo Dinklage, mentre entrambi hanno condiviso esperienze legate alla loro carriera e alla vita privata. La conversazione ha durato a lungo, tra ricordi e aggiornamenti, senza ulteriori dettagli sui progetti futuri.
Sette anni dopo la fine di Il trono di spade, Kit Harington e Peter Dinklage tornano a confrontarsi in una lunga conversazione, tra ricordi del set, fama improvvisa, riabilitazione, famiglia e nuove sfide professionali. Kit Harington e Peter Dinklage, riuniti per la prima volta dopo la conclusione di Il trono di spade: sette anni di distanza cancellati nel giro di poche battute, tra prese in giro, confessioni e riflessioni che soltanto chi ha attraversato un fenomeno globale può comprendere davvero. Quando Westeros era il mondo intero La reunion parte quasi come farebbe quella tra due vecchi compagni di scuola. Kit Haringtonricorda il primo giorno sul set e la prima scena girata insieme a Peter Dinklage. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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