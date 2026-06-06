Kit Harington e Peter Dinklage si rincontrano dopo Il trono di spade | Mettiamoci in imbarazzo

Notizia in breve

Sette anni dopo la conclusione della serie, Kit Harington e Peter Dinklage si sono incontrati di nuovo. Durante un’intervista, hanno parlato di ricordi sul set, della fama ottenuta, di processi di riabilitazione e delle sfide professionali attuali. Harington ha scherzato sul mettere in imbarazzo Dinklage, mentre entrambi hanno condiviso esperienze legate alla loro carriera e alla vita privata. La conversazione ha durato a lungo, tra ricordi e aggiornamenti, senza ulteriori dettagli sui progetti futuri.